StarOfService, startup łączący klientów z fachowcami, z 10 milionami dolarów dofinansowania!

StarOfService (SOS), które wystartowało w 2013 roku, obsługuje już ponad 2 miliony zapytań od użytkowników poszukujących wykonawców dla ich zleceń miesięcznie. Spektrum zainteresowania jest bardzo szerokie - dużym powodzeniem cieszą się fotografowie ślubni, ale też hydraulicy, nauczyciele języków obcych, DJe, czy nawet dietetycy i dostawcy cateringu. Platforma SOS wygenerowała już ponad 800 milionów euro przychodów dla fachowców zarejestrowanych w serwisie. Tempo wzrostu również jest bardzo imponujące - 400% rok do roku.

Największymi inwestorami Serii A dofinansowania zostali: Andrea Piccioni i Silvio Pagliani (współzałożyciele Real Web SA oraz Immobiliare.it - największej we Włoszech platformy pośredniczącej na rynku nieruchomości), fundusze ENERN Investments oraz Point Nine Capital. Dołączyło do nich liczne grono aniołów biznesu, w tym założyciele i menedżerowie takich firm jak DocPlanner (w Polsce ZnanyLekarz), czy eBay. Zasilili oni tym samym krąg wcześniejszych inwestorów, do którego należą m.in. Klaus Nyengaard (były CEO JustEat), czy Frédéric Mazzella i Francis Nappez (założyciele BlaBlaCar).

Lucas Lambertini, współzałożyciel i CEO StarOfService, powiedział: Jesteśmy podekscytowani sukcesem kolejnej rundy dofinansowania, w której wzięli udział najbardziej znani europejscy przedsiębiorcy, ludzie którzy odnieśli sukces na całym świecie. Chcemy stworzyć Ubera rynku usług lokalnych, i już teraz rośniemy w geometrycznym tempie.

Te pieniądze pozwolą nam rozwijać się jeszcze szybciej i w przeciągu kilku lat staniemy się globalnym liderem. Jako środek do realizacji tego ambitnego planu planujemy rekrutację utalentowanych ludzi z całego świata, którzy podzielają naszą wizję i pomogą nam zrealizować założone cele.

Główni inwestorzy, Andrea Piccioni i Silvio Pagliani, powiedzieli: StarOfService to fantastyczny przykład na to, że przełomowe innowacje powstają także tutaj, w Europie, i ten startup ma ogromną szansę na gigantyczny sukces. Zespół jest bardzo ambitny i już teraz udowodnił, że potrafi zdziałać bardzo wiele. Jesteśmy pewni, że już wkrótce staną się liderami w swojej dziedzinie, a my czujemy się szczęśliwi móc im w tym pomóc.

StarOfService już teraz zaznaczył swoją obecność online we Włoszech (www.starofservice.it), Hiszpanii (www.starofservice.es), Niemczech (www.starofservice.de), Wielkiej Brytanii (www.starofservice.co.uk), Polsce (www.starofservice.pl), Australii (www.starofservice.com.au), Kanadzie (www.starofservice.ca), Turcji (www.starofservice.web.tr), Brazylii (www.starofservice.com.br), Indiach (www.starofservice.in), czy Francji (www.starofservice.com).