Słowo freelance pochodzi oczywiście z języka angielskiego, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad jego genezą? Dużo zdradza tutaj polski odpowiednik - “wolny strzelec”. Określeniem tym nazywano… najemników (free lance - wolna, niezależna lanca)! Byli to niezależni wojacy, którzy nie podlegali żadnemu władcy, a temu kto zapłaci najwyższą cenę.

Wydawałoby się więc, że ten trzon “wolnościowy” działa na naszą korzyść. Jak jest naprawdę?

W pewnym sensie to prawda. Jako freelancerzy, z naszymi własnymi narzędziami (odpowiednikami dawnych broni), nie mamy nad sobą żadnego przełożonego (czyli władcy). Niestety, jak to ze wszystkim bywa, nie zawsze jest tak kolorowo. Dzisiaj szczerze zmierzymy się z tematem freelancingu, wszystkimi jego wadami i zaletami, i zobaczymy ile w tym wszystkim jest wolności.

Najpierw wady:

Brak stałej pensji - brak stabilizacji finansowej (wpadnie zlecenie, nie wpadnie?) to nie jest coś, co każdy potrafi znosić. Możesz raczej zapomnieć o planowaniu emerytury, będziesz się skupiać na perspektywie najbliższych miesięcy

Dyscyplina i organizacja przede wszystkim - jeżeli podchodzisz do tego tematu jak pies do jeża, a możliwość realizowania deadlinów gdy na serio siadasz do projektu dopiero za pięć dwunasta uważasz za swój największy atut - będzie Ci naprawdę ciężko. Poznasz w końcu co to smak frustracji, uwierz

Ciężko o klientów - jeżeli chodzi o napływ nowych zleceń, to możemy polegać tylko na sobie. To my musimy znajdować potencjalnych klientów i przekonywać ich do skorzystania z naszych usług. Niestety, bardzo często brakuje nam czasu, wiedzy czy zasobów, żeby skutecznie reklamować nasze usługi choćby w Internecie.

Przecież wcale nie jest tak źle, lecimy z zaletami:

Brak szefa - jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Nikt nie będzie Ci mówić co masz robić, sam będziesz decydować o rozwoju swojego biznesu. Będziesz musiał być non stop na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku, więc “żegnaj rutyno”! Co więcej - oszczędzisz sobie ciężkich dni Twojego szefa (a wszyscy wiemy jak to z nimi jest…). To będą Twoje dni :)

Masz kontrolę nad wysokością swoich zarobków - jeśli chcesz, to możesz kasować za projekt, za godziny, cały etat, 4 godziny dziennie… Przed nikim nie musisz się tłumaczyć!

Elastyczność - po co masz wstawać bladym świtem i być przykutym do biurka na osiem godzin, skoro liczą się tylko efekty Twojej pracy? Sam wyznaczasz sobie cele i harmonogramy pracy, a nikt lepiej od Ciebie nie wie, ile czasu potrzebujesz na wykonanie zadania. Jeśli uda Ci się wcześniej skończyć, to po prostu masz krótszy dzień pracy. Nie musisz już układać po kryjomu pasjansa do 17 w biurze ;)