4 szybkie porady jak wybrać prawnika w trudnej sytuacji

Wypadki drogowe: Czy trzeba wezwać policję? Czy powinienem ubiegać się o ubezpieczenie? Czy muszę korzystać z prawników mojego ubezpieczyciela, czy może sam mogę wybrać adwokata?

Rozwód: Kto dostanie dom? Co się stanie z samochodem? Co z kredytami? I z opieką nad dziećmi?

Śmierć w rodzinie: Co teraz trzeba zrobić? Czy przysługuje mi renta rodzinna po zmarłym współmałżonku? W jaki sposób następuje dystrybucja spadku?

Utrata pracy: Czy słusznie straciłem pracę i mój pracodawca mógł to zrobić? Czy mogę wnosić o odszkodowanie? Do kiedy mogę się odwołać od zwolnienia?

To wszystko bardzo stresujące sytuacje, z którymi jednak musimy się zmierzyć. Co jednak bardzo ważne, powinniśmy też pamiętać o dbaniu o nasze interesy, a nikt się tym lepiej nie zajmie niż prawnik. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak wybrać najlepszego specjalistę w zależności od sprawy z jaką się zmagasz:

Prawnicy świadczą usługi na dokładnie takiej samej zasadzie jak np. stolarze. Nie wahaj się więc zbierać i porównywać ze sobą ofert. Proś z góry o wymagany budżet na współpracę, żeby potem uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dzięki zebranym wycenom będzie można wybrać prawnika, który najlepiej będzie odpowiadać Twoim potrzebom.





Upewnij się, czy prawnik ma doświadczenie w podobnych sprawach do tej, na której Ci zależy. Dla przykładu: jeżeli przechodzisz przez rozwód, to bez problemu możesz znaleźć specjalistów prawa rozwodowego . W przypadku sprawy karnej, powinieneś szukać adwokatów zajmujących się prawem karnym .





Sprawdź opinie poprzednich klientów. Widząc dobre opinie na temat prawnika łatwiej Ci będzie mu zaufać, a w tak delikatnej relacji, która łączy np. adwokata i jego klienta, to bardzo ważne. Złe opinie z kolei, mogą Cię ocalić przed wyborem specjalisty, z którym nie będziesz mógł nawiązać dobrego kontaktu, co może doprowadzić do złych rzeczy.





Postaraj się dowiedzieć w których obszarach prawa specjalizuje się Twój potencjalny prawnik. Może się przytrafić taka sytuacja, w której będzie trzeba się wykazać wiedzą z kilku gałęzi prawa, żeby w pełni chronić Twoje interesy. Doskonałym przykładem są wypadki drogowe - tutaj potrzeba znajomości zarówno prawa cywilnego , jak i karnego

W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, jest wiele platform, które pozwalają na skorzystanie ze wszystkich tych czterech wskazówek w mniej niż 24 godziny, bez marnowania czasu na umawianie się z kilkoma prawnikami i opowiadaniem po kilka razy szczegółów tej samej sprawy.