Jak widać, inwestowanie w zasoby ludzkie - nie tylko w kompetencje, ale też w wewnętrzne relacje pomiędzy pracownikami, to inwestycja, która przynosi długofalowe, wymierne efekty. Żeby osiągnąć takie rezultaty wiele firm decyduje się na wyjazdy integracyjne, ale konieczne jest przy tym organizowanie takich aktywności, które pozwolą na zacieśnianie relacji w grupie. Z jednej strony rafting (spływ pontonem po górskiej, wzburzonej rzece) spodoba się osobom, które uwielbiają adrenalinę, ale dla części zespołu stres i strach związany np. z brakiem umiejętności pływania może być traumą, która zniweczy cały wysiłek włożony w integrację z zespołem. Idealne aktywności integrujące to takie, w których pracownicy będą się czuli bezpiecznie cały czas i będą odbywać się w środowisku, które dostarcza wspólnych doznań całej grupie i zachęca do współpracy. W ten sposób pracownicy będą się czuli szczęśliwsi, jednocząc się wokół określonego celu, lub zadania.

Z tych powodów przygotowaliśmy kilka pomysłów na aktywności, które pomogą zintegrować pracowników i przyniosą wymierne efekty dla całej firmy:

Wolontariat : znajdź organizacje charytatywne lub instytucje, które operują w podobnych obszarach co Twoja firma. Jeżeli Twój biznes kręci się wśród gastronomii, to możecie się włączyć w akcję banków żywności, lub przekazać darowiznę na rzecz dożywiania dzieci. Jeżeli pracujesz w IT, to być może będziecie mogli prowadzić kursy obsługi komputera w pobliskim domu seniora? Badania przeprowadzone przez UnitedHealth Group pokazują, że aż 87% wolontariuszy uważa, że ich praca charytatywna jest świetnym sposobem na rozwój tzw. umiejętności miękkich (soft skills), oraz integrację zespołu.





Firmowa impreza-niespodzianka : Wigilie firmowe, jako imprezy wynikające niejako z kalendarza, nie powinny być jedyną okazją do luźniejszego spotkania załogi. Niespodziewana impreza pozwoli przełamać firmową rutynę, a całe wydarzenie stanie się fantastyczną anegdotą z pracy. Zwołaj wszystkich pracowników pod pretekstem jakiegoś ważnego zebrania i... zaskocz wszystkich wynajętym DJem , zorganizuj konkurs z nagrodami na “najlepszego suchara”... Możliwości jest wiele, a dodatkowo są firmy, które specjalizują się w organizowaniu imprez firmowych . Jeżeli zdecydujesz się na ich usługi, to w ten sposób zorganizowanie takiego przedsięwzięcia w żaden sposób nie będzie dla Ciebie uciążliwe.





Warsztaty artystyczne : poszukaj w swojej okolicy organizacji, które oferują warsztaty dla firm. Na przykład takie warsztaty muzyczne mogą być świetną zabawą! Nauka i zdobywanie nowych umiejętności zbliża do siebie ludzi, a wspólna gra na instrumentach wymaga zgrania i harmonii, zarówno dosłownie, jak i w przenośni.





Namalujcie wspólnie obraz, który zawiśnie w firmie : spokojnie, nie mamy tutaj na myśli arcydzieła na miarę fresków Michała Anioła! Malowanie to świetny sposób na rozluźnienie, a odpowiednio duży format dzieła da wystarczająco dużo miejsca na ekspresję każdego członka zespołu. Dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli namalować coś konkretnego, to pracownicy będą musieli ze sobą współpracować i wspiąć się na wyżyny kreatywności!





Uwieczniaj ważne momenty : pamiętaj, o regularnym korzystaniu z usług profesjonalnego fotografa w firmie. W prosty sposób zdobędziesz materiały, które doskonale nadadzą się do wykorzystania w social media (a ludzie uwielbiają oglądać takie materiały “zza kulis”), a Twoi pracownicy będą mogli wybrać zdjęcia, które umieścicie na stronie internetowej Waszej firmy. Dzięki temu będziecie mogli wracać wspomnieniami do fajnych chwil dla Waszego zespołu, ale też będzie to dodatkowy magnes dla potencjalnych kandydatów do pracy. Gdy będziecie się chwalić pozytywną atmosferą w pracy, zgranym zespołem, to Twój wizerunek jako pracodawcy może tylko zyskać. Łatwiej będzie Ci zdobyć wartościowe osoby na rynku pracy!

