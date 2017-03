Dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego fotografa

Bez względu na branżę w której pracujesz, wrażenie jakie sprawia się na potencjalnych klientach jest kluczowe. Dlatego też treści, które prezentujesz w reklamach, folderach, publikacjach, na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych powinny być bez zarzutu. Zdjęcia dobrej jakości wzbudzą zaufanie, natomiast te kiepskie mogą wprowadzić klientów w błąd, czy nawet budzić skojarzenia na poziomie “złe zdjęcie - zły produkt”. Decydując się na współpracę z profesjonalnym fotografem będziesz mieć pewność, że tak się nie stanie.. To fachowcy, którzy doskonale wiedzą jak zaprezentować Twój produkt w taki sposób, który będzie oddziaływał na wyobraźnię.

Wybierz właściwego fotografa do zlecenia…

Jeżeli już zdecydujesz się na skorzystanie z usług fotografa, to wiedz, że oni też mają swoje specjalizacje. Każdy rodzaj fotografii stawia trochę inne wyzwania, więc jeżeli chcesz trafić na doświadczonego fachowca który spełni Twoje oczekiwania, to najpierw powinieneś się zastanowić i możliwie dokładnie określić swoje potrzeby. Jeżeli potrzebujesz obfotografowania jakiejś nieruchomości, to tutaj będą trzy dostępne możliwości:

Fotografia architektoniczna - fotografowanie budynków, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przeznaczenie fotografii może obejmować zarówno sztukę, jak i sprzedaż nieruchomości

Fotografia industrialna - skupia się bardziej na konstrukcji budynków w sektorze przemysłowym, bardzo często obrazuje instalacje czy systemy produkcji

Fotografia nieruchomości - wykorzystywana przede wszystkim przy sprzedaży, czy wynajmie biur, mieszkań, domów, itp. Fotografie te są często wykorzystywane do celów turystycznych, więc doświadczony fotograf podpowie jak np. ustawić meble w pokoju, żeby na zdjęciu pomieszczenie wyglądało korzystnie

Pamiętaj też o tym…

Kiedy już będziesz wiedzieć jakiego fotografa potrzebujesz i zaczniesz zbierać oferty na rynku, to pamiętaj, żeby sprawdzać portfolia. Będziesz mógł szybko zweryfikować, czy estetyka fotografa jest zbieżna z Twoją, co może później oszczędzić wielu nerwów i frustracji. Co równie ważne, warto też sprawdzić opinie fachowca od innych klientów - co z tego, że robi fantastyczne zdjęcia, jeżeli np. jest bardzo niesłowny, lub czeka się na gotowe zdjęcia w nieskończoność? Gdy będziesz pod presją czasu, takie niuanse mogą zadecydować o sukcesie lub porażce całego projektu. Jeżeli nie masz czasu zajmować się takimi rzeczami, to może warto zastanowić się nad skorzystaniem z platform pośredniczących w kontaktach między klientami a fachowcami, jak np. StarOfService. Jeżeli tylko wypełnisz krótki formularz, to dostaniesz kompletne oferty od kilku fachowców, łącznie z ich profilami, portfolio, oraz opiniami poprzednich klientów. Jeden rzut oka pozwoli ich ze sobą porównać i wybrać tego, który najbardziej odpowiada oczekiwaniom.

Twoja marka, biznes, czy projekt zasługują na pokazanie od możliwie najlepszej strony. Z pomocą profesjonalnego fotografa masz to w kieszeni!