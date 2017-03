Dowiedz się dlaczego Twoja firma powinna mieć bloga

Co powinno się znajdować na blogu?

Pamiętaj, że kiedy klient jest zainteresowany produktem czy usługą, to nie korzysta z Internetu jedynie w celu dokonania zakupu - najczęściej szuka potrzebnych informacji czy opinii innych klientów. Właśnie dlatego głównym celem firmowego bloga powinno być dostarczanie informacji, dzięki temu ułatwisz podjęcie decyzji i dokonanie zakupu. Jeśli Ty tego nie zrobisz, bądź pewny, że zrobią to Twoi konkurenci, a klient zdecyduje się na taki produkt, na temat którego posiada komplet informacji. Dlatego też treści zamieszczane na blogu powinny być formułowane w mniej agresywny sposób niż w reklamach - mają ułatwić zakup, a nie zachęcić do niego za wszelką cenę.

Z jakiego rodzaju treściami powinienem zacząć?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą - zacznij od opowiedzenia własnej historii. Miałeś odwagę, żeby realizować swoje marzenia, więc z całą pewnością powinieneś być z siebie dumny! Tego rodzaju historie cieszą się dużą popularnością, a czytający mogą się z Tobą utożsamiać i nawiązać emocjonalny kontakt. Jak powiedziała kiedyś Maya Angelou “Ludzie zapomną co powiedziałeś, zapomną co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną emocji jakimi ich obdarzyłeś”. Tego rodzaju historie budują zaufanie i lojalność wśród klientów, a to bardzo ważne, ponieważ nie ma lepszej reklamy niż zadowolony klient. Co więcej, będziesz mógł liczyć na dobre oceny na Yelpie, Google Maps, czy TripAdvisorze. Jak już wspomnieliśmy, klienci w Internecie przede wszystkim szukają informacji na temat produktu, więc pochlebne opinie innych użytkowników są dla nich bezcenne.

Dodatkowo, taki rodzaj treści jest znacznie bardziej “viralowy” w mediach społecznościowych niż te o bardziej reklamowym charakterze, więc nawet użytkownik, który nie jest zdecydowany na zakup w danym momencie, może sobie o niej przypomnieć, kiedy ten czas już dla niego nastąpi.

Możesz też opowiedzieć historię klientów, którzy już korzystają z Twoich produktów czy usług, lub napisać ciekawy artykuł dotyczący problemów z którymi codziennie się mierzymy, a Twój produkt może w nich pomóc. Kluczem do sukcesu jest koncentrowanie się nie na samym produkcie, a dostrzeżenie historii, które Twój produkt czy usługa mogą stworzyć dookoła siebie. Weźmy na przykład wypożyczalnię samochodów - dobrym pomysłem na artykuł będzie tekst “Trzy trasy, dzięki którym poznasz najpiękniejsze zakamarki Europy” - nie opowiadasz bezpośrednio o swoich usługach, ale pokazujesz ich szerszy kontekst, opowiadasz historię która może się wydarzyć z ich udziałem.

Co to jest SEO? Czy to ważne dla mojego bloga?

SEO to skrót pochodzący z języka angielskiego (Search Engine Optimisation) i oznacza zespół czynności, które mają wpływ na widoczność oraz pozycję witryny w wynikach wyszukiwarek internetowych, jak np. Google czy Bing. Jest wiele czynników, które decydują o pozycji witryny w wynikach wyszukiwania, jak np. odpowiednia gramatyka i pisownia, liczba odwiedzin na Twojej stronie www, ilość artykułów i komentarzy pod nimi, ale także ilość słów kluczowych zawartych w tekstach. Słowa kluczowe to frazy, dzięki którym algorytm identyfikuje treść na stronie www i łączy ją z zapytaniem użytkownika - w końcu wpisując “wypożyczalnia samochodów” w Google chcemy zobaczyć tylko wyniki dotyczące wypożyczalnie samochodów, a nie np. wyniki losowania LOTTO w 2012 roku.. Jeśli strona www będzie “czytelna” dla wyszukiwarek internetowych, i będzie bogata w wartościowe, autorskie treści, to jej wyniki w Google z całą pewnością będą bardzo dobre.

Kontynuując posługiwanie się przykładem wypożyczalni samochodów - jeśli ktoś chce wypożyczyć samochód, i nie wie gdzie może to zrobić, to zapewne wpisze w wyszukiwarkę zapytanie “tania wypożyczalnia samochodów”. Jeżeli Twoja strona znajduje się wśród pierwszych trzech wyników wyszukiwania, to znaczy że ma dobre SEO. Właśnie dlatego blog jest tak istotny - daje użytkownikom więcej szans dotarcia na Twoją stronę internetową. Każdy wpis może być odpowiedzią na inne zapytanie wpisane w przeglądarkę internetową.

Z tego powodu trzeba pamiętać o tym, że podczas tworzenia treści na bloga trzeba na chwilę poczuć się naszym klientem i odpowiedzieć sobie na pytania - dlaczego powinno mi zależeć na tym produkcie, na jakie moje potrzeby on odpowiada, w jaki sposób mogę natrafić na informacje o nim w Internecie itp. W ten sposób będziemy tworzyć treści, które jednocześnie będą dobrze wpływać na SEO naszej witryny, ale też będzie się to odbywało w sposób naturalny. Jeśli zbyt mocno skupimy się na tworzeniu treści stricte pod wyszukiwarki, np. w kółko będziemy powtarzać słowa kluczowe (tzw. teksty - precle), to skutki będą odwrotne od zamierzonych, łącznie z nałożeniem kary w Google (nasza strona zniknie z wyszukiwarki, lub spadnie bardzo daleko w wynikach wyszukiwania). Sztuka polega na tym, aby umiejętnie tworzyć treści atrakcyjne dla użytkowników, ale jednocześnie sprytnie przemycać w nich treści, które są “atrakcyjne” też dla algorytmów wyszukiwarek.

W zależności od tego na jakie efekty liczysz, ile czasu i środków możesz przeznaczyć na prowadzenie i rozwój bloga firmowego, masz dwie możliwości: możesz się nad tym skupić samodzielnie, lub zdać się na pomoc fachowców, którzy chętnie podejmą się tego zadania za Ciebie i posiadają już odpowiednie doświadczenie. Platformy jak StarOfService pozwalają w prosty i szybki sposób na znalezienie specjalistów do wykonania Twoich zleceń.