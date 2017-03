Jednym z najważniejszych elementów profilu w mediach społecznościowych, i to takim, który od razu się rzuca w oczy, jest zdjęcie profilowe. LinkedIn, największy tego typu portal na świecie, ma jasne wytyczne co do tego jak ma ono wyglądać: jeśli zdjęcie profilowe nie jest portretowe, lub nie przedstawia osoby do której należy profil, to może zostać usunięte z serwisu.

Co więcej, warto posiadać odpowiednie zdjęcie profilowe nie tylko ze względu na regulamin LinkedIna - serwis upublicznił dane, z których wynika, że profile ze zdjęciami cieszą się siedmiokrotnie większą klikalnością w wynikach wyszukiwania, niż te bez! Więc jeśli dotychczas myśleliście, że brak zdjęcia profilowego nie przeszkadza profilowi na LinkedIn czy GoldenLine, to najwyższy czas zmienić zdanie! Jest tak wiele korzyści z posiadania porządnego zdjęcia profilowego, że ciężko wymienić je wszystkie, jednak poniżej opisaliśmy trzy najważniejsze:

Zwiększa wiarygodność: w dzisiejszych czasach tzw. ‘obycie’ w Internecie, czy umiejętność obsługi i korzystania z mediów społecznościowych to narzędzie pracy w wielu branżach i na różnych stanowiskach. Profile, które nie posiadają zdjęcia, są raczej uważane za nieaktywne bądź porzucone, więc z całą pewnością nie przysparzają prestiżu swoim właścicielom. To również wskazuje potencjalnym klientom czy rekruterom, że możesz mieć problem z wykorzystaniem Social Media, czy nowych technologii w ogóle.

Łatwiej Cię odszukać: imię łatwo zapomnieć, ale z twarzą sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Jeśli kogoś poznałeś na jakiejś konferencji, gdzie przewinęło się jeszcze 400 innych osób, to nazwisko jest raczej niemożliwe do zapamiętania, ale twarz potrafimy ‘odłowić’ z tłumu na zdjęciu i przypisać do osoby. Warto też podkreślić, że rekruterzy często przeglądają dziesiątki i setki profili dziennie, więc zdjęcie profilowe jest wyróżnikiem, który ma szansę pozostać w ich pamięci na dłużej.

Pomaga rozwijać markę osobistą: kiedy korzystasz z sieci społecznościowych dla profesjonalistów, to najprawdopodobniej wiesz co to jest marka osobista, i dlaczego powinno Ci na niej zależeć. Twoje zdjęcie profilowe może Cię promować dokładnie na takiej samej zasadzie, jak logo promuje firmę - jest znakiem rozpoznawczym. Jeśli będziesz posiadać dobrej jakości zdjęcie profilowe, to łatwiej będzie Cię zapamiętać i odszukać w Internecie.

Kilka ważnych rzeczy, o których warto pamiętać...

Na koniec chyba najważniejsza ze wszystkich wskazówek - do wykonania zdjęcia profilowego, które będzie doskonale wyglądać w mediach społecznościowych, polecamy profesjonalnego fotografa. Jeśli rozejrzysz się wśród swoich kontaktów na LinkedIn czy GoldenLine i wybierzesz te zdjęcia, które najbardziej Ci się podobają, to gwarantujemy, że w przytłaczającej większości będą to zdjęcia wykonane przez profesjonalistę, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Ważne, żeby to zdjęcie pokazywało Ciebie, a nie logo czy np. motto firmy której jesteś właścicielem. LinkedIn takie zdjęcia wprost uznaje za sprzeczne z regulaminem i usuwa. Warto również zadbać o to, aby Twój wygląd na zdjęciu (poza, ubiór) również był profesjonalny jak to tylko możliwe. Ten jeden raz można zachowywać się poważnie i unikać t-shirtów ze śmiesznymi obrazkami, czy zabawnego grymasu na twarzy. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług profesjonalnego fotografa, który zadba o to, żeby Twoje zdjęcie profilowe było najlepsze z możliwych. Niewielka inwestycja, która wydatnie może pomóc w Twojej karierze. Zdecydowanie warto!