Freelancing a zarządzanie czasem. Dlaczego warto o tym rozmawiać?

Powodów, dla których wiele osób decyduje się na pracę w charakterze freelancera jest wiele: wybór projektów nad którymi pracujemy, możliwość skalowania swoich dochodów, praca z domu (co znacznie ułatwia spędzanie czasu z rodziną), większy wpływ na kierunek rozwoju osobistego i wykorzystywanie swojego potencjału. To, z czego stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę, to fakt, że w byciu freelancerem kluczem do sukcesu jest pogodzenie swojego życia zawodowego z życiem prywatnym. Jak to osiągnąć? Dzisiaj właśnie porozmawiamy na ten temat.