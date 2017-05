5 mitów na temat bycia przedsiębiorcą

Nieograniczona wolność

Wiele osób pociąga wizja bycia wolnym, która towarzyszy posiadaniu własnej firmy. Nic bardziej mylnego! To prawda, będąc swoim własnym szefem sami wybieramy kierunki w których ma się rozwijać firma, sami ustalamy kalendarz pracy, sami sobie przyznajemy urlopy i pracujemy tam gdzie to się nam podoba. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest się również jedyną osobą od której zależy powodzenie firmy, a to ogromna odpowiedzialność. Bardzo często własnemu biznesowi poświęcamy znacznie więcej czasu niż pracując gdzieś indziej na etacie.

Kiedy pracujemy dla kogoś, zawsze możemy po prostu wstać od biurka i wyjść po zakończeniu zmiany. Kiedy jesteś przedsiębiorcą, firma staje się częścią Twojego życia. Jeśli zatrudniasz pracowników, to Ty jesteś odpowiedzialny za przekucie ich umiejętności w sukces firmy.

Absolutna wolność będąc przedsiębiorcą? Z całą pewnością nie istnieje. Można tylko samemu regulować swój czas pracy.

Własna firma to szybki sposób na dobry zarobek.

Nie ma żadnych ograniczeń w wysokości zarobków kiedy prowadzisz własną firmę, to fakt. Przy odpowiednim zarządzaniu, dobrych pracownikach i marketingu, a także odrobinie szczęścia, zyski mogą być naprawdę pokaźne. Nie od razu jednak Rzym zbudowano. Zanim tak się stanie, trzeba najpierw zainwestować mnóstwo zasobów w rozwój firmy, głównie pieniędzy i własnego czasu.

Impuls do zostania przedsiębiorcą musi pochodzić z zamiaru stworzenia projektu, który sprawia nam osobistą satysfakcję, i dla którego jesteśmy w stanie dużo poświęcić. Biznes powstały z chęci szybkiego zarobku zawsze będzie skazany na porażkę.

Liczy się pomysł

To prawda, że dobry pomysł na biznes będzie bardzo pomocny na starcie (choćby przy poszukiwaniu inwestorów), jednak to nie wszystko. Nawet najlepszy pomysł może zostać zabity przez nieodpowiedzialne zarządzanie, a niewyróżniająca się niczym idea może się okazać biznesowym strzałem w dziesiątkę, jeśli tylko będzie odpowiednio egzekwowana.

Pamiętaj, że trzeba też być elastycznym. Firma musi reagować na zmiany na rynku, więc początkowe założenia i plany być może trzeba będzie zmodyfikować.

Żeby założyć własną firmę, trzeba wcześniej zrobić karierę w biznesie

Kariera w biznesie to tylko jedna ze ścieżek zostania przedsiębiorcą “na swoim”. Prawda jest taka, że CEO najgorętszych firm technologicznych jak Google, Microsoft, Oracle czy StarOfService zakładając swoje firmy nie mieli doświadczenia biznesowego.

Najważniejszym testem podczas zakładania firmy jest umiejętność wynajdywania kreatywnych rozwiązań na powszechne problemy. Do tego nie potrzeba mieć doświadczenia zdobywanego w wielkich firmach. Czasami wystarczy akademickie przygotowanie, lub przebłysk geniuszu zwykłego obywatela.

Żeby zacząć trzeba być ekstrawertykiem i mieć cechy przywódcze

Prawda jest taka, że ile przedsiębiorców, tyle rodzajów osobowości. Każdy temperament czy charakter sprawdzi się doskonale w określonych okolicznościach. Sukces nie zależy od przebojowości szefa, tylko od konsekwencji, dyscypliny i umiejętnego reagowania na zmiany w otaczającym nas świecie. Oczywiście, pewność siebie i otwartość przydają się przy nawiązywaniu relacji biznesowych, co jest konieczne przy prowadzeniu firmy, jednak wrażenie jakie sprawiamy na innych jest powierzchowne, a miarą firmy i sukcesu jest właśnie upór w dążeniu do celu oraz umiejętność realizowania wcześniej określonych założeń.