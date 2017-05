6 najważniejszych korzyści z delegowania zadań w pracy

Ta mentalność, choć powszechna, jest dużą przeszkodą w skutecznym zarządzaniu firmą. Menedżerowie zdają się postrzegać delegowanie zadań jako oznakę słabości, a jest wręcz przeciwnie. To demonstracja zaufania do pracowników i wiary w ich umiejętności, a pośrednio również wiary we własne zdolności mentorskie i przywódcze.





Jeśli wciąż nie jesteś przekonany do idei dzielenia się obowiązkami z podwładnymi, to przygotowaliśmy dla Ciebie listę 6 największych korzyści płynących z delegowania zadań. Zmiana myślenia gwarantowana!





1. Możesz zająć się naprawdę ważnymi sprawami

Jako menedżer na pewno masz bardzo dużo obowiązków, i żeby się z nimi wszystkimi uporać, potrzebujesz sporo czasu. Delegowanie rzeczy do zrobienia, które znajdują się na końcu listy Twoich priorytetów, pozwoli Ci skoncentrować się na najważniejszych wyzwaniach i poświęcić im odpowiednią ilość czasu.





2. Polepszysz komunikację i zyskasz zaufanie

Pracownik, któremu delegowano zadania czuje się doceniony, co z kolei przekłada się na jego motywację i zaangażowanie na rzecz firmy. Jeśli przekażesz obowiązki swojemu zespołowi, to pamiętaj, że musisz być dla nich zawsze dostępny, zwłaszcza w początkowej fazie zmian. Będziesz mógł na bieżąco rozwiewać wszystkie niejasności lub wątpliwości. Pracownicy będą wiedzieli, że mogą Ci zaufać, a jednocześnie Twoja dostępność w razie kłopotów zwiększy ich wiarę w siebie.





3. Unikniesz zajmowania się zbyt wieloma rzeczami naraz

Im więcej obowiązków i zadań do wykonania, tym mniej czasu i energii możesz poświęcić każdemu z nich. Dzięki delegowaniu obowiązków będziesz mógł poświęcić więcej uwagi najważniejszym wyzwaniom. To po prostu lepszy sposób na zarządzanie swoim czasem, przez co zwiększy się Twoja efektywność - mniej ważne rzeczy, na które musisz obecnie marnować czas, zrobi za Ciebie ktoś inny.





4. Będziesz mógł się nauczyć nowych rzeczy i metod pracy

Im firma ma więcej możliwości, tym więcej może skorzystać: delegowanie zadań pracownikom pozwoli Ci podpatrzeć nowe metody zmagania się z problemami które posiadasz. Być może Twój pracownik wymyśli lepszą, bardziej efektywną procedurę, którą będzie można wdrożyć również w innych obszarach firmy? Jeśli nie zaufasz swoim pracownikom, to nigdy się nie dowiesz co mogliby zaoferować przedsiębiorstwu. Możesz też poszukać wsparcia na zewnątrz - na platformach internetowych, jak np. StarOfService możesz odnaleźć setki specjalistów do wykonania nawet bardzo precyzyjnych zadań. Współpraca ze specjalistą, to zawsze okazja na zdobycie wiedzy i nowych doświadczeń.





5. Będziesz wspierać kreatywność i nowe inicjatywy

Pracownicy cieszą się z nowych wyzwań, w których mogą się wykazać. Jeśli pozwolisz im działać na własną rękę, według samodzielnej wizji, to tylko dodatkowo zwiększysz ich zapał do pracy. Jeśli poczują, że ich głos jest ważny i szanowany, a przełożony wierzy w ich umiejętności, to będą bardziej zmotywowani, będą chętniej brać udział w różnych inicjatywach firmowych i zgłaszać swoje pomysły.





6. Zmniejszysz swój poziom stresu i oddalisz ryzyko wypalenia

Dzięki delegowaniu zadań będziesz mniej czasu spędzać w pracy, co może wydatnie przełożyć się na poprawę stanu zdrowia. Próba kontrolowania wszystkich aspektów działalności firmy jest bardzo wyczerpujące, przez co również stresujące. Nowo zyskany czas wolny będzie można przeznaczyć na rozwijanie swoich pasji, przez co spadnie ryzyko wypalenia zawodowego.